بدء موسم العمرة الجديد اليوم.. والمصريون في انتظار الضوابط

تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء الموافق غرة محرم من العام الهجري 1445، استقبال المعتمرين، حيث يتاح اليوم للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، فضلا عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها أداء مناسك العمرة، فيما لم تحدد وزارة السياحة والآثار المصرية موعد بدء العمرة للمصريين حتى الآن.

الضوابط الخاصة بموسم العمرة الجديد لن تشهد تعديلات كبيرة عن العام الماضي

ومن جهته قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد ستصدر قريبا، لافتا إلى أن الضوابط الخاصة بموسم العمرة الجديد لن تشهد تعديلات كبيرة عن العام الماضي، موضحا أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن تبدأ رحلات العمرة في أقرب وقت.

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أن متوسط أسعار برامج العمرة الإقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما ويتم تنظيمها بداية الموسم سيتراوح سعرها ما بين 22 إلى 25 ألف جنيه، فيما سيبلغ متوسط برنامج العمرة فئة الـ4 نجوم نحو 30 ألف جنيه وذلك للبرنامج الذي تبلغ مدته 10 أيام، فيما ستبدأ برامج العمرة فئة الـ5 نجوم والتي يبلغ مدتها 10 أيام من 37 ألف جنيه.

ومن جهته، قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار ستعرض قريبا على أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1445 هجريا، وذلك لدراستها واعتمادها، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة خلال الفترة الأولى من الموسم لن تشهد زيادات كبيرة في الأسعار بالمقارنة ببداية رحلات العمرة العام الماضي، مشيرا إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الفترة الأولى من الموسم لن تكون كبيرة.