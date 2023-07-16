«شركات السياحة»: صرف 8 ملايين ريال سعودي تعويضات للحجاج لنقص خدمات الإعاشة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إجمالي مبالغ التعويضات التي يتحصل عليها حجاج السياحة من شركة «رواف منى» التي تولت تقديم خدمات الإعاشة لحجاج المستوى السياحي بمخيمات منى وعرفات، تُقدر بنحو 8 ملايين ريال سعودي، أو ما يعادل 2.5 مليون دولار، جراء سوء ونقص الخدمات المقدمة من الشركة للحجاج، وذلك وفقا للاتفاق شبه النهائي بين «رواف منى» وغرفة شركات السياحة المصرية.

تحويل المبالغ المتفق عليها في أسرع وقت

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم تحويل تلك المبالغ لصالح حجاج السياحة الذين تضرروا من نقص وسوء الخدمة المقدمة بمخيمات منى وعرفات في أسرع وقت، لافتا إلى أن غرفة شركات السياحة ستبحث الآلية التي سيتم من خلالها رد تلك المبالغ للحجاج.

حجاج السياحة تعرضوا لبعض المشكلات بمخيمات منى وعرفات

وأشار إلى أن حجاج السياحة، تعرضوا لبعض المشكلات خلال فترة إقامتهم بمنى وعرفات، لافتا إلى أن تلك المشكلات تمثلت في سوء الوجبات المقدمة للحجاج، وعدم وجود أماكن للبعض بالمخيمات، مشيرا إلى أن كافة شركات السياحة التي تعرض حجاجها لمشكلات قاموا بإخطار وزارة السياحة، وتحرير محاضر ضد شركة «رواف منى» التي تولت تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة بمخيمات منى وعرفات.