باحث: الصين في طريقها لتصبح قوة فضائية مهمة لديها أبحاثها ومحطاتها

علق الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشؤون الدولية، على إعلان الصين نجاح الاختبارات على كبسولة العودة للجيل الجديد من المركبات الفضائية، بقوله إن هناك مؤشرات تشير إلى إمكانية إطلاق المركبة الفضائية الصينية المؤهلة الجديدة لأول مرة، بين عامي 2027 و2028.

وقال «السعيد»، خلال لقاء مع برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، إن هذه الخطوة تعكس حجم الحرص الصيني على ارتياد الفضاء، وتحويل هذا المجال إلى ساحة مهمة من التنافس، مشيراً إلى أن الساحة الفضائية واحدة من الساحات التي جرى التنافس الدولي فيها منذ زمن طويل.

إدراك صيني بأهمية الولايات المتحدة في عالم الفضاء

وأضاف أن الاتحاد السوفيتي السابق عندما أعلن عن نجاح يوري جاجارين في الدوران حول الأرض، بعدها أعلنت الولايات المتحدة بفترة وجيزة، هبوط أول إنسان على القمر، وهذا السباق كان مؤشراً على حجم وتنامي السباق السياسي والاستراتيجي بين القوتين الأكبر في العالم.

وتابع أن الصين تدرك تماماً أن الولايات المتحدة تتحرك بشكل مبكر للغاية، ولديها خبرات متراكمة في هذا المجال، ومن ثم، فإن الصين تحاول أن تكون قوة فضائية مهمة لديها أبحاثها والمحطات التابعة لها.

الصين تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال

وأشار إلى أن الصين تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال، حتى باعتراف الولايات المتحدة نفسها، فإن هناك تقارير استخباراتية عديدة تشير إلى أن الصين ستكون هي المنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في الفضاء بحلول عام 2040.