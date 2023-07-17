الصين تسجل أول إعصار يخرج لليابسة في 2023.. وإجلاء 230 ألف مواطن

وصل الإعصار «تاليم» إلى المناطق اليابسة في الصين، ليصبح الأول في هذا العام الذي يصل إلى هذا المستوى، الأمر الذي اضطر السلطات الصينية إلى إصدار تحذيرات عدة للتنبيه قبل حدوث فيضان، مع العمل على إلغاء رحلات الطيران والقطارات، ودعوة السكان للبقاء في البيوت.

رابع إعصار في البلاد

وأشارت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إلى إجلاء نحو 230 ألف نسمة في قوانجدونج، إلى بر الأمان بحلول الساعة 5 بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، في الوقت الذي أوضح فيه مكتب الطقس بإقليم قوانجدونج أن إعصار «تاليم»، يُعد الرابع هذا العام، وقد وصل إلى اليابسة في مدينة تشانجيانج.

السرعة القصوى للإعصار

ووقع الإعصار في إقليم قوانجدونج، مع رياح سجلت سرعة قصوى، وصلت إلى 136.8 كيلومتر في الساعة، وسط توقعات بتسجيل رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة في هذا الوقت من السنة، الذي يشمل موسم أمطار قوية في البلاد.

توقعات بتحركات الإعصار

وذكر مكتب الطقس أنه سيكون من المتوقع تحرك إعصار «تاليم» بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة، جهة شمال الغرب، إلى منطقة قوانجشي، في وقت مبكر من الثلاثاء.