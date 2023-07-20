«القاهرة الإخبارية»: الصين تستثمر 36 مليار دولار في الجزائر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أعلن اليوم، أنّ الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مُختلفة ببلاده، على غرار الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، واقتصاد المعرفة، والنقل، والزراعة.

وأوضح تبون، الذي يزور بكين حاليًا، أنّ المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المُتبادلة على البلدين.

وأكد أنّ زيارته الحالية للصين، فتحت جميع آفاق الاستثمار بين البلدين، مُعلنًا سعي بلاده للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية التي وصفها بالطيبة.

وأكد الرئيس الجزائري، أنّ بلاده تتقدم بثبات لتحقيق تفوق على مستوى القارة الأفريقية في المجالات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.

يذكر أنّ الرئيس الجزائري يقوم بزيارة رسمية إلى الصين منذ الاثنين الماضي، التقى خلالها بنظيره الصيني، شي جين بينج.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية، وتتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي وطابعها الاستراتيجي الشامل.