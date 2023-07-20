قناة الناس: الرسول أمر علي بن أبي طالب بالمبيت مكانه ليلة الهجرة لرد أمانات المشركين

استعرض تقرير لقناة الناس، الأسباب التي دفعت سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- أن يأمر سيدنا علي بن أبي طالب، أن يبيت مكانه ليلة الهجرة النبوية المباركة، وقال التقرير إنَّ «علي» بات مكان النبي محمد ليرد ودائع المشركين وأماناتهم التي عند رسولنا الكريم، وذلك قبل أن يلحق به إلى المدينة المنورة.

انطلاق سيدنا محمد وصاحبه إلى المدينة

وأضاف التقرير، أنَّ الحبيب المصطفى محمد – صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى غار ثور فمكث فيه ومعه أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – ثلاث ليالٍ، «فلما علمت قريش بخروج المصطفى وصاحبه الصديق خرجوا في كل النواحي المحيطة بمكة بحثاً عن رسول الله».

النبي محمد وأبو بكر في غار ثور

وتابع تقرير «قناة الناس»: «رصد المشركون جائزة كبيرة لمن يعثر عليهما، أي سيدنا محمد وأبي بكر، أو يقتلهما أو يأسرهما وتتبع المشركون آثارهما حتى وصلوا إلى غار ثور ليشتد حزن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- خوفاً على حبيبه المصطفى ليقول «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا».. ليجيبه النبي مطمئناً، «يا أبا بكر ما ظنك باثنين.. الله ثالثهما».. لتتزل الآيات الكريمة، «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».