عارفة عبد الرسول تتذكر موقفا مع محمود حميدة: «كنت موظفة ومرتبي على قدي»

استعادت الفنانة عارفة عبد الرسول، ذكرياتها مع الفنان محمود حميدة، في أحد المواقف التي جمعتها به، داخل قصر الأنفوشي، بمحافظة الإسكندرية، حيث روت هذا الموقف، بعد لقائها به على هامش العرض الخاص لفيلم «مطرح مطروح».

عارفة عبد الرسول في قصر ثقافة الأنفوشي

وكتبت عارفة عبد الرسول، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بكيت لما شوفته.. واعرفه من سنين لما جه عندنا قصر ثقافة الأنفوشي لندوة رمضانية.. كنت موظفة على قدى.. أخدت بنته قعدتها في أول صف وبعت جيبت لها شيكولاتة.. أنتوا متخيلين موظفة مرتبها على قدها تجيب شيكولاتة».

سيناريو عارفة عبد الرسول

وأضافت عارفة عبد الرسول: «يومها قال كلام زود إعجابي بيه ولما خلصت الندوة، قربت منه وقولت له أنا في دماغي فكرة سيناريو ممكن أعرضها على حضرتك.. وبكل ترحاب إداني كارت وقالي في خلال 15 يوم تكوني عندي بالسيناريو.. فرحت جدًا لأني كنت مخنوقة ومعنديش إمكانية إني آجي القاهرة وأعرض نفسى كممثلة قولت أكتب وأنا أصلًا كنت واخدة جايزة في القصة القصيرة فيعني ممكن أحاول أكتب سيناريو».

وتابعت: «حصلت ظروف ودي بقى حكاية.. المهم إنه هو السبب في إن حياتي اتغيرت للى بتمناه وفضلت ممتنة له من وقتها شوفته وقالوا لي قربي جنب الأستاذ في الصورة.. اترعبت قولت مش معقول لقيته بيقولي تعالي بابتسامة جميلة قربت وأنا بترعب وخايفة قالى نتصور الأول وبعدين عيطي براحتك.. الصورة باين فيها العياط والرهبة بس ده يوم للذكرى».