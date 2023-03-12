عارفة عبد الرسول تكشف سبب اختيار مريم الجندي في مسلسل بالطو

أشادت الفنانة عارفة عبد الرسول، بمسلسل «بالطو»، والذي عُرض مؤخرا، عبر منصة «Watch it»، والذي كان من بطولة عدد كبير من الفنانين من أبرزهم عصام عمر، محمد محمود.

عارفة تكشف كواليس مسلسل بالطو

وكتبت عارفة عبد الرسول عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كلمتين محشورين في زوري حاقولهم ورزقي على الله.. ليه مسلسل بالطو نجح النجاح المدوي ده.. لأنه شبهنا بتاعنا.. مافيش حد ماشافش حتة منه أو حد شبهه في طرشوخ الليف تقول لنفسك فجأة.. آه والله كان بيحصل كده.. إحنا كممثلين ماكناش إحنا.. بس كنا إحنا».

سبب اختيار مريم الجندي

وأضافت عارفة عبد الرسول، «في كلمة قالهالي المخرج عمر المهندس على جنب كده.. لما كان بيعمل الكاستينج للمسلسل دا عشان يلاقي بنت شبهنا من طبقة متوسطة ومن مدينة في الريف تبقى دكتورة في وحدة صحية في أرياف برضه.. كل البنات لاعبة في شكلها وتاتو وشفايف وحواجب.. كلهم دكتور تجميل واحد عامل قالب واحد.. وقع الاختيار على مريم الجندي.. مش عشان هي بنت محمود الجندي ولا أخت أحمد الجندى.. ولا عشان هي ممثلة كويسة.. رغم إنها ممثلة ممتازة.. ولاعشان كانت في ورشة أستاذنا خالد جلال ولفت لفة حلوو على المسرح.. اتكحرتت يعنى.. كل ده مكانش سبب لترشيحها للدور.. السبب كان شكلها العادي.. بنتنا.. مننا».

وأشارت «صرخة مكتومة من قلبي للبنات.. أرجوكم.. حبي شكلك اللى ربنا وهبه لك.. مناخيرك كبيرة شوية وماله دي ميزة.. سنانك معوجة مايضرش دى ميزة.. أرجوكم.. كونوا عاديين».