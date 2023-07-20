«شركات السياحة» تعلن بدء التسويق لبرامج عمرة الموسم الجديد

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة المصرية بدأت حاليا في الإعلان عن تنظيم برامج العمرة خلال الموسم الهجري الجديد 1445،لافتا إلى أن تلك الشركات حددت موعدا مبدئيا لانطلاق أولى رحلاتها منتصف شهر أغسطس المقبل وذلك بالرغم من عدم إصدار وزارة السياحة والآثار للضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام حتى الآن.

أسعار برامج العمرة متفاوتة

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة التي أعلنتها تلك الشركات بالنسبة لبرامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 15 يوما متفاوتة حيث يبدأ البعض منها من 20 ألف جنيه والآخر من 22 إلى 25 ألف جنيه، موضحا أن التفاوت في الأسعار يأتي وفقا لنوعية السكن الذي يقيم به المعتمرون ومدي قربه من الحرم بمكة والمسجد النبوي بالمدينة.

نصف مليون معتمر مصري أدوا العمرة الموسم الماضي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة العام الماضي تجاوز النصف مليون معتمر سافروا لأداء المناسك بداية من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر مايو 2023، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتمرين هذا العام بذات معدلات العام السابق.