عاجل.. تحرك مفاجئ للزمالك بعد ضم إمام عاشور للأهلي

بدأ نادي الزمالك في اتخاذ أولى تحركاته بعد انتقال لاعبه السابق إمام عاشور، إلى صفوف النادي الأهلي قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم «الوطن سبورت» أن مسئولي النادي الأبيض قرروا مخاطبة مسئولي نادي ميتلاند الدنماركي خلال أيام من أجل المطالبة بالنسبة القانونية الخاصة بصفقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، خاصة أنه كان لاعبا سابقا في صفوف نادي الزمالك، قبل انتقاله يناير الماضي إلى صفوف نادي ميتلاند، خاصة أن كل نادٍ لعب له إمام عاشور حتى عامه الـ21 يحق له الحصول على نسبة تضامنية بداية من غزل المحلة وحرس الحدود وأخيرا الزمالك.

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