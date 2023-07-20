عاجل.. غزل المحلة يطلب حق رعاية إمام عاشور من ميتلاند ويستعين بـ محامٍ دولي

طالب نادي غزل المحلة، بالحصول على حق رعاية إمام عاشور، المنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، من ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل غزل المحلة، أن النادي طلب الحصول على حق رعاية إمام عاشور، من نادي ميتلاند الدنماركي، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي.

غزل المحلة يستعين بـ محامٍ دولي

ويستعين غزل المحلة، بـ محامٍ دولي من أجل البدء في إجراءات الحصول على حق رعاية إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي.

وقضى إمام عاشور، فترة كبيرة في قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة، قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية، التي استقرت في النادي الأهلي مؤخرًا.

ولم يشارك إمام عاشور، في أي مباراة رفقة فريق غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، قبل أن يرحل إلى حرس الحدود على سبيل الإعارة، ثم نادي الزمالك، ثم ميتلاند الدنماركي، وأخيرا الأهلي.

الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

وأعلن النادي الأهلي، التعاقد مع إمام عاشور، قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي، في كبرى صفقات سوق انتقالات 2023.

وحصل النادي الأهلي، على خدمات إمام عاشور، مقابل 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى بعض الامتيازات إلى النادي الدنماركي.