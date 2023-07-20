عاجل.. أول تعليق من الأهلي على إصابة إمام عاشور

حسم طبيب النادي الأهلي أحمد أبوعبلة، الجدل بشأن إصابة إمام عاشور لاعب الفريق الجديد، بعدما تردد بأنه يعاني من إصابة مزمنة قد تطول.

وقال أبوعبلة، خلال تصريحاته بقناة النادي الأهلي: «ما يحدث مع إمام عاشور حدث من قبل مع بيرسي تاو، الحديث كثيرا عن إصابته وقلنا وقتها إنه ليست مزمنة وهذا ما تأكد بالفعل بعد ذلك».

وتابع: أريد أن أطمئن جماهير الأهلي، لن نضم أي لاعب دون أن يكون سليمًا بنسبة 100%، وأجرينا بكل تأكيد للاعب فحوصات طبية شاملة، وأؤكد أنه لا يوجد أي لاعب ينضم إلى الأهلي دون التأكد من سلامته تمامًا.

وأكمل: تواصلت مع محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، ولكن أريد أن أؤكد لجماهير الأهلي أن إصابة إمام عاشور مطمئنة.