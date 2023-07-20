عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي

بدأ نادي الزمالك في اتخاذ أولى تحركاته بعد انتقال لاعبه السابق إمام عاشور، إلى صفوف النادي الأهلي قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم «الوطن سبورت»، أن مسئولي النادي الأبيض، قرروا مخاطبة مسئولي نادي ميتلاند الدنماركي خلال أيام من أجل المطالبة بالنسبة القانونية الخاصة بصفقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي، خاصة وأنه كان لاعبا سابقا في صفوف نادي الزمالك، قبل انتقاله يناير الماضي إلى صفوف نادي ميتلاند، خاصة وأن كل نادي لعب له إمام عاشور حتى عامه الـ21 يحق له الحصول على نسبة تضامنية بداية من غزل المحلة وحرس الحدود وأخيرا الزمالك.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن رسميًا، أمس الثلاثاء، انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء، قادمًا من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، لمدة 5 سنوات.

وسبق وأن تواجد إمام عاشور في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مساء أمس يوم الأربعاء، من أجل حضور لقاء الأهلي وحرس الحدود، وحرصت جماهير النادي الأحمر على الاحتفاء باللاعب في المدرجات.

وحرص إمام عاشور أيضا على النزول لأرضية ملعب «ستاد القاهرة الدولي» من أجل الاحتفال بدرع الدوري مع لاعبي النادي الأهلي، كما قام بتحية جماهير النادي الأحمر المتواجدة في المدرجات.