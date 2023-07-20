أسعار سوبر جيت مطروح 2023.. طريقة الحجز والمواعيد

تشهد محافظة مرسى مطروح إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في المحافظات، والتوجه لقضاء المصيف في هذه البقعة السياحية المميزة من أرض مصر، وتشغل أسعار سوبر جيت مطروح 2023 حيزا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بالأجواء الساحلية، وقضاء أجمل الأوقات على شواطئ مرسي مطروح.

أسعار سوبر جيت مطروح 2023

وتتاح أسعار سوبر جيت مطروح 2023، التي أعلنتها شركة الاتحاد العربي للنقل البري، لتتوافر للمواطنين من القاهرة إلى مرسى مطروح، أو من مطروح إلى القاهرة قيمة التذكرة 220 جنيها، ومن الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعكس 120 جنيها.

نظام الحجز سوبر جيت مرسي مطروح

وحول أسعار سوبر جيت مطروح 2023، توفر الشركة نظام الحجز الإلكتروني أون لاين يمكن دخول جميع المواطنين الراغبين في الحجز والتسجيل والدفع بالنظام الإلكتروني وتحديد موعد السفر من القاهرة أو الإسكندرية حتى مرسى مطروح أو العكس.

مواعيد الرحلات أتوبيس سوبر جيت مرسي مطروح

وتتاح 4 مواعيد للسفر من خلال رحلات سوبر جيت من القاهرة إلى مطروح وهي 12:15 صباحا والساعة 7:15 صباحاً، والساعة 1:30 مساءا و5:30 مساءا.

بينما من مرسى مطروح إلى القاهرة، توجد أربعة مواعيد الساعة 12:30 صباحا والساعة 12 مساء، والساعة 3:00 مساء والساعة 5:30 مساء.

جدير بالذكر أن مدينة مرسى مطروح تشهد إقبالا من المصطافين من مختلف مدن والمحافظات مصر للسفر لقضاء المصيف على مدار موسم الصيف من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر.