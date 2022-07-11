رئيس «سوبر جيت»: الأتوبيس الكهربائي يقطع 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة

في جولة تفقدية لـ«الوطن» لساحة محطات عدلي منصور، استعرض اللواء صبري أيوب رئيس مجلس إدارة شركة «سوبر جيت» محطة الحافلات التي تصل مساحتها إلى 1.5 فدان، وتضم مبنى للركاب تتوفر به كافة الخدمات، وساحة للمركبات تسع 24 أتوبيسًا، بينها 4 مركبات تعمل بالنظام الكهربائي، وتنقل 5000 راكب يوميًا.

الأتوبيس يستطيع السير لمسافة 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة

وأضاف «أيوب»، أن ساحة محطات عدلي منصور هي بمثابة رمسيس الجديدة، لأنها تشمل 3 وسائل مواصلات مختلفة، وهي، محطة قطار الكهرباء الخفيف LRT، ومحطة مترو عدلي منصور، ومحطة حافلات الأتوبيس الكهربائي، مشيرًا إلى أن المحطة بها 4 شواحن، قادرة على شحن 8 أتوبيسات، موضحًا أن الأتوبيس يستطيع السير لمسافة 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة، بدون تشغيل التكييف، وبالتكييف يسير لمسافة 250 كيلو متر.

ونوه رئيس مجلس إدارة السوبر جيت بأن البنية التحتية لمحطات الشحن مازلت تحت الإنشاء، وسير الأتوبيسات الكهربائية سيكون داخل القاهرة، مشيرًا إلى أنه مع الوقت سيتم استقلالها للسفر بين مختلف المحافظات.

الأتوبيس الكهربائي مراقب من خلال وحدات التحكم الموجودة بالمحطة

وأكد اللواء صبري أيوب رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت، أن جميع الأتوبيسات الكهربائية المتواجدة داخل الساحة الآن، من إنتاج شركات مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60 %.

وتابع، أن منظومة الشحن تتطلب الربط بين ثلاثة عوامل رئيسية، وهي بطارية الأتوبيس والسائق والشاحن الذي يوجد بالمحطة، وذلك يسهل على وحدات التحكم معرفة أي مشكلات تواجه البطاريات، ومعرفة تفاصيل استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة الشاحن للتعرف على المعوقات.

وأشار «أيوب»، إلى أن الأتوبيس الكهربائي مراقب من خلال وحدات التحكم الموجودة بالمحطة، لمتابعتها على الطرق ومعرفه إحداثياتها المكانية، من خلال رقم الأتوبيس.