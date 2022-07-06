حجز سوبر جيت مطروح.. أماكن التذاكر ومواعيد الرحلات

يبحث عشاق مرسى مطروح عن طرق حجز سوبر جيت مطروح من القاهرة، للسفر لقضاء إجازة العيد خلال الأيام المقبلة والاستمتاع بالمصيف، والهروب من الأجواء الصعبة إثر ارتفاع درجات الحرارة في القاهرة والصعيد ومعظم المحافظات، في ظل الطقس اللطيف الذي تتمتع به مطروح والساحل الشمالي خلال الفترة الحالية، مما يجذب المصريين للتوجه إلى المصيف على البحر المتوسط للاستمتاع بأجمل الأوقات في مطروح.

حجز سوبر جيت مطروح.. المواعيد

ويوجد يوميا حجز سوبر جيت مطروح، من خلال المكاتب المنتشرة في القاهرة بميدان عبدالمنعم رياض، والمواقف العامة للأتوبيسات، ويكون عن طريق الحجز المباشر، وتبدأ جميع مواعيد رحلات السوبر جيت من القاهرة متجهة إلى مرسى مطروح من الساعة السادسة صباحا، كما ينطلق أتوبيس آخر في الساعة السادسة والنصف صباحا، ويعقبه آخر ينطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، كما ينطلق أتوبيسان في وقت متأخر من اليوم، حيث يتحرك أوتوبيس في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، ويتبعه أتوبيس آخر في تمام الساعة الـ12 ليلا.

أتوبيسات من مرسى مطروح إلى القاهرة

وتنطلق بعض الأتوبيسات من خلال مواعيد رحلات سوبر جيت مرسى مطروح باتجاه القاهرة، وأولها في تمام الساعة 12 ظهرا، وفي الساعة الواحدة ظهرا أتوبيس ثان، وفي الساعة الثالثة ظهرا الرحلة الثالثة، وأما مواعيد الانطلاق المسائية فتبدأ في الساعة 11 ونصف مساءً، وكذلك في الساعة 12 ليلا، وتصل في الساعات الأولى من فجر اليوم التالي إلى القاهرة.