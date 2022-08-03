تعرف على مواعيد سوبر جيت مطروح.. تعمل على مدار اليوم

يتوافد المصطافون على مدينة مرسى مطروح للاستمتاع بالمصيف على مدار موسم الصيف، في ظل إقبال كبير على حركة السفر من القاهرة إلى مطروح والعكس بشكل يومي، مما يتيح العديد من الموصلات للسفر، من خلال شركات النقل الكبرى على خط المصيف، لمواجهة الزحام الشديد على السفر، خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر، وتطرح السوبر جيت وغرب ووسط الدلتا وجو باص عدة مواعيد للأتوبيسات للسفر على مدار اليوم.

مواعيد سوبر جيت مطروح

وتتاح مواعيد سوبر جيت مطروح على مدار اليوم، وسمحت شركة الاتحاد العربي للنقل البري بخمسة مواعيد تتحرك من مرسى مطروح إلى القاهرة يوميا، صباحا ومساء، وذلك لتغطية حركة السفر والعودة للمصطافين من المدينة الساحلية إلى العاصمة، وتبدأ أولى هذه الرحلات من الساعة 12 ظهرا، والرحلة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفي الساعة الثالثة ظهرا الرحلة الثالثة، وتستمر المواعيد المسائية وتنطلق في الساعة 11 ونصف مساءً، والأخرى في الساعة 12 ليلا، وتصل في الساعات الأولى من فجر اليوم التالي إلى القاهرة.

مواعيد سوبر جيت من القاهرة

وتتوافر مواعيد سوبر جيت من القاهرة حتي مطروح خلال 5 مواعيد مختلفة صباحا ومساء، وتبدأ أولى الرحلات مع شروق الشمس في تمام الساعة السادسة صباحا، ويعقبها الموعد الثاني والذى يتحرك في الساعة السادسة والنصف صباحا، والموعد الثالث عصرا في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء، كما يتحرك أتوبيسان ليلا من القاهرة، أولهما في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، ويعقبه بنصف ساعة موعد آخر في تمام الساعة الـ12 من منتصف الليل.