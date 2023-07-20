فحص 350 حالة وصرف العلاج مجانا بقافلة بقرية سوادة في المنيا

أطلقت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمركز المنيا، قافلة طبية بقرية سوادة، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات وتمكنت من الكشف على 350 حالة منها 65 عظام، 87 أطفال، 120 باطنة وقلب، 78 أنف وأذن

قافلة طبية في قرية سوادة

وقال عاطف عمر أمين حزب مستقبل وطن لمركز المنيا، إن القافلة لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وتأتي هذه القوافل الطبية ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.

قافلة طبية في مركز مغاغة

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة في المنيا، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية شارونة بمركز مغاغة، حيث نفذت القافلة من خلال 8 عيادات متنقلة في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، حيث تم الكشف على 1699 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان .