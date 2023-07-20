استرداد 303 أفدنة من أملاك الدولة في المنيا

استردت الوحدات المحلية في محافظة المنيا 303 أفدنة من أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حملات إزالة تعديات في بني مزار

في مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 63 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وأملاك الدولة خلال حملة مكبرة لرفع وإزالة التعديات، نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ شملت الحملة الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرى ( صندفاـ شلقام الحسينية ـ أبو جرج ـ ساقولا ـ بنى على ـ أم الساس ـ إبشاق ـ بكير)، وجرى تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.

وفي مطاي، أزالت الوحدة المحلية 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية إبوان، وجرى استرداد 170 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة.

استرداد اراضي في مركز العدوة

وفي مركز العدوة، جرى استرداد 133 أفدنة، لعدد 22 حالة منها 6 حالات تعد على أرض زراعية و8 حالات زراعة و8 حالات متغيرات مكانية.