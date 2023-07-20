حياة كريمة توفر 4500 فرصة عمل في ملتقى توظيف بأسيوط

أعلنت مؤسسة حياة كريمة توفير أكثر من 4500 فرصة عمل من خلال ملتقى التوظيف المقررة إقامته في محافظة أسيوط، خلال الأيام المقبلة.

ملتقى توظيف حياة كريمة في أسيوط

وأوضحت حياة كريمة، في بيان، أن المتلقى سيعقد خلال يومي 22، 23 يوليو الجاري، في محافظة أسيوط في نادي سيتي كلوب، بالصالة المغطاة، بمشاركة أكثر من 20 شركة.

فرص عمل توفرها حياة كريمة

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك عددا من القطاعات تتوفر فيها وظائف، منها: «تمويل، طب، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، أمن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت، وغيرها»، موضحة أن ملتقى التوظيف القادم سيعقد في محافظة المنوفية.