رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حياة كريمة توفر 4500 فرصة عمل في ملتقى توظيف بأسيوط

كتب:

يسرا البسيوني
09:51 م | الخميس 20 يوليو 2023
ملتقى توظيف حياة كريمة

ملتقى توظيف حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة توفير أكثر من 4500 فرصة عمل من خلال ملتقى التوظيف المقررة إقامته في محافظة أسيوط، خلال الأيام المقبلة.

ملتقى توظيف حياة كريمة في أسيوط

وأوضحت حياة كريمة، في بيان، أن المتلقى سيعقد خلال يومي 22، 23 يوليو الجاري، في محافظة أسيوط في نادي سيتي كلوب، بالصالة المغطاة، بمشاركة أكثر من 20 شركة.

فرص عمل توفرها حياة كريمة 

وأشارت المؤسسة إلى أن هناك عددا من القطاعات تتوفر فيها وظائف، منها: «تمويل، طب، تجارة عامة وتوريدات، أغذية ومشروبات، أمن وحراسة وخدمات، تطوير عقاري وإدارة منشآت، وغيرها»، موضحة أن ملتقى التوظيف القادم سيعقد في محافظة المنوفية.

اقرأ المزيد:

«ابدأ».. مبادرة لتشجيع التوطين المحلي وتقليل فجوة الاستيراد وتوفير فرص عمل

فرص عمل للشباب بالجيزة.. التخصصات والشروط المطلوبة للوظائف

وفد طلابي جامعي يزور مشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

بروتوكول تعاون بين «التضامن» واليونسكو لتعزيز الوعي بقرى «حياة كريمة»

«حياة كريمة»: «التحالف الوطني التنموي» يمنح الخدمات للمستحقين دون صعوبات
بقلم يسرا البسيوني