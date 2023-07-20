وفد طلابي جامعي يزور مشروعات «حياة كريمة» في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنظيم زيارة ميدانية لوفد شباب الجامعات بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية بإجمالي 300 شاب وفتاة، للتعريف بحجم الإنجازات وأهم المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدفها المبادرة بالمحافظة.

التعريف بإنجازات حياة كريمة في مركز أشمون

وتهدف الزيارة إلى التعريف بإنجازات المبادرة الرئاسية والمناقشة والحوار مع الشباب حول المشروعات التنفيذية للمبادرة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتحسين مستوى الحياة المعيشية لقاطني الريف كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

تفقد الشباب الجامعي مشروعات قرية شما

بدأت الزيارة بتفقد وفد شباب الجامعات عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية شما بأشمون، منها المجمع الخدمي، المركز الطبي، ومركز الشباب، ومدرستي سامح طاحون وشما الابتدائية، وذلك في إطار تعزيز قيم الولاء والانتماء وتوعية الشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية شرحا تفصيليا للشباب عن مكونات كل مشروع على حدة والخدمات التي يقدمها، مشيدا بدعم وجهود محافظ المنوفية وتقديم الدعم اللازم للمبادرة الرئاسية والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات المستهدفة وتحقيق نسب إنجاز بكل القطاعات المتنوعة.