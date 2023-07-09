مصرع طفل أسفل عجلات القطار أثناء عبور مزلقان في البحيرة

لقى طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الأمراء في مركز كفر الدوار اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضرا بالواقعة.

وفاة طفل دهسا في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة جثة طفل بعدما صدمه قطار أثناء عبور مزلقان غير شرعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وفاة طفل يدعى يوسف السيد أحمد محمود، 12 سنة، مقيم عزبة الشيخ بمركز كفر الدوار وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الشاملة بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة وجارى المتابعة.