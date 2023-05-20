مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل في البحيرة

لقي طفل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل بقرية «11» غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفل في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر دهسه عن طريق الخطأ أسفل عجلات سيارة نصف نقل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى أحمد سمير قاسم، عامين ونصف، مقيم في قرية «11»، غرب النوبارية، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.