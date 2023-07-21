تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.. الشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وذلك خلال الفترة من 19/7/ 2023 الى 31/7/ 2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الرابط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية 2023، وهو ألا يقل مجموع الطالب عن 230 درجة، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية.

مميزات مدرسة بي تك

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركة وفروع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم بمدرسة بي تك

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 -2023.

- ألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات «القاهرة - الجيزة -القليوبية».

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2023.

شروط القبول بمدرسة بي تك

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

التخصصات

- تجارة التجزئة «قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية».

المنهج الدراسي بمدرسة بي تك

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

سنوات الدراسة

ثلاث سنوات