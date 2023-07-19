طلاب التعليم الفني بالجيزة ينتجون 2000 «تختة» بـ5 ملايين جنيه

تحت شعار «دارت عجلة الإنتاج بالتعليم الفني بالجيزة»، صنّع عدد من الطلاب التخوت والزي المدرسي، في إطار اهتمامات الدولة بالتعليم الفني ودعمه وتشجيعه باعتباره قاطرة الإنتاج القادمة ومستقبل مصر المشرق في رؤية مصر 2030، والذي يهدف لخلق جيل منتج قادر على التنافسية في نواحي تخصصات التعليم الفني والمشاركة في خدمة البيئة المحيطة والمساهمة في الحد من الغلاء وتوفير منتج جيد وبأسعار تنافسية.

وأعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنتاج 2386 ديسكا لسد العجز في الديسكات، بتكلفة 5 ملايين جنيه من مشروع رأس المال الدائم بالمدارس، حيث يتم التصنيع في 4 مدارس، وهي «الجيزة الكهربية الثانوية الصناعية بإدارة العمرانية، وطلعت حرب الثانوية الصناعية بإدارة العجوزة، وإمبابة الثانوية الصناعية بإدارة شمال، وناصر الثانوية الصناعية بإدارة العياط».

وفى سياق متصل، اجتمع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، بلجنة مشروع رأس المال، لمناقشة آليات تصنيع الديسكات والزي المدرسي والزي العسكري، ومتابعة المدارس المصنعة ومتابعة معدل الإنتاج بشكل دوري، ومشاركة الطلاب في التصنيع كوسيلة لجذب الطالب للمدرسة وللمعلم أثناء الفترة الصيفية، وتعزيز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم كوسيلة لزيادة دخله ودمجه في العمل المجتمعي، والشعور بذاته ليكون حافزا لغيره من الطلاب وخلق التنافسية الشريفة بينهم وتعزيز انتمائهم لوطننا الغالي مصر، وتعزيز رأس المال الدائم بالمدارس.

وأشار سلومة إلى ضرورة تشكيل لجان لمتابعة المشروعات وقياس معدل الإنتاج والالتزام بجودة المنتج، مع الالتزام بالألوان المحددة في الزي المدرسي لكل مرحلة تعليمية والبيع بمنافذ البيع بالإدارات التعليمية وبأسعار تنافسية لرفع العبء عن الأسر ومحاربة الغلاء.