إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بأسيوط (صور)

أصيب شخص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارة أجرة بعمود إنارة على الطريق الدائري، بحي غرب أسيوط، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بعمود إنارة ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وعبدالرحمن القرن مسؤول الأزمات بحي غرب أسيوط وتبين تصادم سيارة بعمود إنارة بالطريق الدائري بوصلة كمين الطرق نتج عنه إصابة أحد الأشخاص وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة التي باشرت التحقيقات ورفع آثار الحادث.