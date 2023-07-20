البيت الأبيض بعد تسليم القنابل العنقودية لأوكرانيا: تؤثر على روسيا

أصدر البيت الأبيض اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، بيانا يوضح فيه أن القنابل العنقودية دخلت الخدمة في أوكرانيا ويتم استخدامها في الجبهات، مبينا أن استخدام القوات الأوكرانية للقنابل العنقودية يؤثر على دفاعات روسيا.

زيارة كسينجر للصين

وأضاف «البيت الأبيض» في البيان الصادر الخميس بحسب قناة «العربية» الإخبارية: «نتطلع لمعرفة نتائج زيارة كيسنجر للصين، ومن المؤسف أن يُسمح لمواطن أميركي وليس لمسؤولينا بلقاء وزير الدفاع الصيني، كما أن للعقوبات المختلفة لها أثر كبير على روسيا ونهدف لمزيد من الضغط عليها»

قصف مستمر في أوكرانيا

وتابع البيت الأبيض: «روسيا زرعت ألغاما بحرية بالبحر الأسود وقصفت مواقع تخزين غذاء في أوكرانيا، كما أن تراجع الغذاء في جنوب الكرة الأرضية سيكون مسؤولية روسيا، ونتوقع معارك ومواجهات طاحنة بين روسيا وأوكرانيا، والألغام تمنع الأوكرانيين من كسر الدفاعات الروسية، وزرع روسيا للألغام بالبحر الأسود يهدف لضرب السفن المدنية، ولا معلومات لدينا حول دوافع الجندي الأمريكي الذي توجه إلى كوريا الشمالية، ونعمل على استعادة الجندي الأمريكي من كوريا الشمالية عبر الأمم المتحدة».