«القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تتهم روسيا باستخدام الحبوب كسلاح على حساب أفقر دول العالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أعلنت اليوم الخميس، أنّ بلادها تعمل مع الحلفاء لضمان عدم ترك الحبوب الأوكرانية تفسد في الصوامع، عقب تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

واتهمت بيربوك، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، روسيا، بالابتزاز ومحاولة استخدام الحبوب كسلاح على حساب أفقر دول العالم، قائلة إنّ مئات الآلاف من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الحبوب من أوكرانيا، لذلك نعمل مع جميع شركائنا الدوليين كي لا تفسد الحبوب في أوكرانيا بالصوامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بل تصل إلى الأشخاص في العالم الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق يوم الاثنين الماضي، وسط إدانة واسعة النطاق من أوكرانيا وحلفائها، الذين حذروا من أنّ هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الأسعار.

يذكر أنّ هذا الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة العام الماضي، سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها عبر البحر الأسود، وجرى تجديد الاتفاق 3 مرات، لكن روسيا تقول إنّها واجهت عقبات في تصدير منتجاتها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه لن يجدد الاتفاقية، إذ إنّ هدفها الرئيسي، وهو توفير الحبوب للدول المحتاجة «لم يتحقق».