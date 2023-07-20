تنبؤات عالم زلازل تدفع تركيا للاستعداد لهزة مدمرة.. قد تودي بحياة الآلاف

تنبأ عالم الزلازل التركي ناجي جورور، قبل 4 أشهر، بحدوث زلازل مدمرة، في مدينة اسطنبول بتركيا، قد تؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح.

تنبؤات العالم التركي بحدوث زلزال مدمرة

وفي مارس الماضي، أعلن «جورور»، أن اسطنبول معرضة لحدوث زلزال مدمر قد تتراوح شدته ما بين 7 و10 درجات على مقياس ريختر، قد يؤدي إلى مقتل أكثر من 90 ألف شخص، إذ من المحتمل أن يكون عبارة عن زلزالين متتاليين، حسبما ذكرت صحيفة «الصباح» التركية، مضيفا أن الزلزال سيؤثر بشكل كبير على المناطق والدول الأوروبية المحيطة باسطنبول، وتحديدا في الأماكن القريبة من الساحل، في حين أن الجانب الآسيوي سيتأثر بنسبة أقل.

وتوقع عالم الزلازل التركي ناجي جورور، الذي تنبأ بزلزال كهرمان مرعش وإلازيج، في شهر فبراير الماضي، حدوث زلزال قوي قد تصل شدته إلى 9 درجات على مقياس ريختر في مدينة مرمرة شمال تركيا.

وكان «جورور»، قد تنبأ في نوفمبر 2020، بحدوث زلزال أزمير المدمر الذي بلغت شدته 6.7 على مقياس ريختر، وخلف مئات القتلى والمفقودين، بحسب «سكاي نيوز عربية».

تركيا تتخد إجراءات احترازية لمواجهة خطر الزلازل

وفي أعقاب تحذيرات العالم التركي، طالب خبراء الزلازل والجيولوجيا السلطات التركية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتوخي الحذر حتى لا تتكرر مأساة زلزال تركيا في 6 في فبراير الماضي، الذي راح ضحيته ما يقرب من 50 ألف شخص داخل حدود البلاد، وما لا يقل عن 8400 شخص في سوريا المجاورة، وبدأت وزارة البيئة التركية في توفير مباني مقاومة للزلازل لتفادي تداعياتٍ الزلزال المحتمل، وصل عددها إلى 350 ألفا، كما أن الحكومة ستطرح منحا لأصحاب العقارات القديمة المعرضة للتدمير نتيجة كثرة الزلازل.