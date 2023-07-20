إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارتين بصحراوي البحيرة

أصيب 5 أشخاص قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 5 أشخاص مصابين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بالقرب من الكيلو 82 بطريق «مصر_ إسكندرية »الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

نقل المصابون إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج والخدمات الطبية اللازمة وجاري المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.