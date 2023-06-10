إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية »الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات وحرر محضرًا بالواقعة.

إخطار بتصادم سيارتين في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد عبدالنبي مهدى، 19سنة، صلاح صبحى سالم، 30 سنة، أحمد عبدالعزيز السقا، 40 سنة، أحمد على أحمد على، 30 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ومقيمون مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين جميعاً إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.