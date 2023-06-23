إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بزراعي البحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بين سيارة كارو وأخرى ملاكي بطريق «مصر _اسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري كارو أمام قرية صفط الحرية بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من شحاتة رمضان شحاتة مبارك، عامل زراعي، 43 سنة، وإيمان محمد عبدالعزيز «الزوجة»، 35 سنة، ربة منزل، ونجلهما «رمضان »، 12 سنة، طالب، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.