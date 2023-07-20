عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع نجم جديد في الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رد النادي الأهلي على حقيقة التفاوض مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شوبير يكشف رد الأهلي على التعاقد مع أحمد سيد زيزووأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم، أن هناك مسؤولا داخل النادي الأهلي أكد على أن النادي لم يتفاوض بشكل نهائي على التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، وما يتردد في هذا الأمر غير صحيح بصورة نهائية، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن خروج اللاعب من القلعة البيضاء في الانتقالات الجارية مع حصوله على مبلغ 30 مليون جنيه غير صحيح نهائيا.

شوبير: كل شيء وارد في صفقات الأهلي والزمالكأضاف شوبير: «كل شيء وارد بشأن انتقال إلى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك، مثلما حدث في صفقة انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي ولكن حتي هذه اللحظة لا يوجد أي تحرك من جانب الناديين في الحصول على خدمات أي لاعب من الآخر».

ينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية موسم 2025، ويرفض مسؤولو النادي أي عرض مقدم لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية لتمسك خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق به في الموسم الجديد.