أحمد شوبير: عقوبات سرية على لاعبي الأهلي.. وكيروش يحاول إصلاح ما أفسده

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن توقيع إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقوبات سرية على لاعبي الفريق الكروي الأول، في ظل نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق في آخر مباراتين بمسابقة الدوري الممتاز، وفقدان 5 نقاط بالخسارة من سموحة بـ3 أهداف مقابل هدفين، والتعادل السلبي مع الجونة.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»، المُذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «إدارة الأهلي تفضل عدم الإعلان عن العقوبات الموقعة على لاعبي فريق الكرة، بسبب تراجع النتائج، وتقضل أن تكون سرية، من أجل تصحيح مسار الفريق».

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