تحطم طائرة هليكوبتر ومقتل قائدها أثناء إخماد حرائق غابات كندا

أسفر حادث تحطم طائرة هليكوبتر مشاركة في إخماد حرائق الغابات في شمال ألبرتا غرب كندا، عن مصرع قائدها، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندية.

تحديد موقع الطائرة من عمال الغابات

وتم تحديد موقع تحطم الطائرة بالقرب من بحيرة هايج في ألبرتا من قبل عمال الغابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الطائرة تابعة لشركة «فالهالا هيلكوبترز»

وقالت وسائل إعلام كندية، إن الطائرة تابعة لشركة «فالهالا هيلكوبترز»، فيما أوضح مجلس سلامة النقل الكندي، إن الطائرة من طراز «بل 205 أيه» كنت تنقل المياه لإخماد حريق الغابات.

وأشارت شرطة الخيالة الكندية الملكية لقناة «سي تي في» الكندية، إلى أن رجلًا يبلغ من العمر 41 عامًا من وايتكورت توفي متأثرًا بجروح أصيب بها في الحادث.