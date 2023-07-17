ظاهرة طبيعية تهدد العالم.. حرائق عنيفة تلتهم مساحات واسعة من غابات بعدة دول

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، ارتفاعا في درجات الحرارة، أسفرت عن حدوث حرائق في غابات، فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة.

البداية من قارة أوروبا، التي تجتاحها موجة من الطقس الحار، وشهدت إسبانيا وإيطاليا واليونان، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية.

وشهدت إسبانيا، اندلاع حرائق غابات في لا بالما بجزر الكناري، أمس الأول السبت، واندلع الحريق منطقة «إل بينار دي بونتاجوردا» كثيفة الأشجار في شمال لا بالما، فيما شاركت 10 وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق، الذي تسبب في تدمير ما لا يقل عن 20 منزلا، ونحو 11 ألف و490 فدانا من الأراضي.

إعلان حالة تأهب قصوى في 16 مدينة إيطالية

وأمس الأحد، ضربت عاصفة حرارية جديدة «شارون» المنطقة قادمة من شمال أفريقيا، وأشارت السلطات الإسبانية، إلى إجلاء ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، إثر خروج حريق غابات لا بالما عن السيطرة، وكانت السلطات، أجلت في وقت سابق، أفراد من قريتي بونتاجوردا وتيخارافي.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات، حالة تأهب قصوى بسبب الطقس الحار في 16 مدينة، فيما أغلقت السلطات اليونانية، يوم الجمعة الماضي، موقع الأكروبوليس الأثري، لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

وفي تركيا، شهدت البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، اندلاع حريق غابات ضخما بمنطقة بيلين في مقاطعة هاتاي التركية المحاذية للحدود مع سوريا، فيما أجلت السلطات سكان المنطقة، كإجراء احترازي.

اندلاع حريق في غابة بمقاطعة بلن التركية

وقالت مصادر محلية لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن الحريق اندلع في غابة بمقاطعة بلن التابعة لمدينة إسكندرون بولاية هتاي ظهر أمس الأحد، موضحة أن الحريق ناتج عن عملية تخريب.

وبحثت الشرطة التركية، عن 4 أشخاص يشتبه في تورطهم بإضرام النار بـ4 نقاط مختلفة بالغابة.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، إن 9 طائرات و21 هليكوبتر و59 مركبة برية و375 شخصا شاركوا في إخماد حريق الغابات.

وفي وقت سابق، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن الحريق اندلع في المقاطعة المتاخمة لسوريا لأسباب طبيعية تتعلق بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأعلنت وزارة الزراعة التركية، اندلاع حريق غابات، في محافظة مرسين جنوب البلاد، على بعد 40 كيلومترا من موقع بناء «محطة أكويو» النووية، فيما أظهرت الوزارة لقطات لمروحية تسقط مياه على غابة محترقة.

وفي كندا، وصلت مساحة الأراضي التي دمرتها حرائق الغابات حتى أمس الأول السبت إلى ملايين الأفدنة.

وفي الولايات المتحدة، حذرت السلطات، أكثر من 80 مليون أمريكي بسبب ارتفاع الحرارة في أنحاء الولايات الغربية والجنوبية، حيث تجاوزت درجات الحرارة مستويات قياسية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع المقبل.

51 درجة مئوية في وادي الموت

وشهد وادي الموت الشهير في كاليفورنيا، عصر أمس الأول السبت، وصول الحرارة إلى 51 درجة.

وشهد سكان جنوب كاليفورنيا، أمس الأول السبت، درجات حرارة راوحت في ذروتها 41-43 درجة مئوية، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، بلوغ درجات الحرارة الأحد 46 درجة في أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا

وأشار مكتب هيئة الأرصاد الجوية في «لاس فيجاس»، إلى أن موجة الحر هذه ليست حرارة صحراء معتادة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.