عاجل.. موجة حارة تضرب دول العالم بلغت 56 درجة وفيضانات وأعاصير: الأرض تحذر سكانها

موجات من الحرارة المرتفعة تضرب عددا كبيرا من مدن العالم، مسببة بعض المشكلات والحرائق في المدن التي تحتوي على غابات في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة لأرقام قياسية.

ارتفاعات غير مسبوقة في أمريكا

وبحسب «سكاي نيوز» فإن مختلف المدن الأمريكية شهدت ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة وسجلت درجات الحرارة في وادي الموت الواقع بين ولايتي كاليفورنيا ونيفادا درجة حرارة وصلت لـ56 درجة مئوية مما جعل عدد من السكان يذهب لهناك لالتقاط صور تذكارية بجوار لوحة الأرصاد الموجودة هناك باعتباره رقم قياسي لم يحدث من قبل.

وادي الموت في أمريكا

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من موجة حر تضرب الولايات الجنوبية والغربية في الوقت الذي وصلت فيه درجات الحرارة في جنوب كاليفورنيا لـ52 درجة.

طقس غير مسبوق في أوروبا

ولم يختلف الأمر كثيرا في أوروبا التي شهدت كثير من مدنها ارتفاع كبير في درجات الحرارة وسجلت جزيرتي صقلية وسيردنيا بإيطاليا أعلى درجات حرارة في أوروبا بلغت 48 درجة.

حرائق في تونس وفيضانات في الصين

وتشهد تونس حرائق غابات اضطرت السلطات إلى إجلاء السكان من قرية ملولة الواقعة شمال البلاد بسبب اندلاع حرائق مفاجئة وانتشارها بشكل سريع في الغابات.

وفي سياق متصل وبسبب التغيرات المناخية تشهد الصين هبوب رياح قوية وعواصف تسببت في إجلاء السلطات الصينية لآلاف السكان بسبب أحد الأعاصير هناك، بينما تجلي فيتنام مواطنيها بسبب الإعصار نفسه، في الوقت الذي تعاني فيه الهند من فيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة الكثيرين.