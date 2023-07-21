درجات الحرارة اليوم.. أسوان 45 درجة مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس متوقعة انتشار الشبورة المائية الخفيفة حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية القريبة من القاهرة الكبرى وووسط سيناء حتى السواحل الشمالية، وفي التوقيت نفسه من الصباح يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء.

استمرار الموجه الحارة

وفيما يتعلق بالموجة الحارة، أوضحت هيئة الأرصاد أنها ما زالت مستمرة، حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

انتشار الرياح وارتفاع نسب الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنتشرالرياح على عدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ونصحت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ونبهت إلى ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، لكونها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم، ما يلي:

القاهرة 37 - 25

العاصمة الادارية 38 - 25

6 اكتوبر 37 - 25

بنها 37 - 25

دمنهور 35 - 25

وادي النطرون 37 - 25

كفر الشيخ 37 - 25

المنصورة 37 - 25

الزقازيق 38 - 25

شبين الكوم 37 - 25

طنطا 37 - 25

دمياط 35 - 24

بورسعيد 34 - 24

الإسماعيلية 39 - 25

السويس 39 - 26

العريش 34 - 24

رفح 34 - 24

رأس سدر 39 - 26

نخل 40 - 20

كاترين 36 - 18

الطور 38 - 26

طابا 38 - 26

شرم الشيخ 40 - 30

الاسكندرية 32 - 24

العلمين الجديدة 31 - 24

مطروح 31 - 24

السلوم 34 - 24

سيوة 38 - 24

رأس غارب 40 - 28

الغردقة 40 - 29

سفاجا 41 - 29

مرسى علم 40 - 28

شلاتين 39 - 27

حلايب 38 - 28

أبو رماد 38 - 28

رأس حدربة 37 - 28

الفيوم 38 - 26

بني سويف 38 - 26

المنيا 40 - 26

أسيوط 41 - 27

سوهاج 43 - 27

قنا 43 - 28

الأقصر 44 - 29

أسوان 45 - 29

الوادي الجديد 44 - 28

أبوسمبل 42 - 30.