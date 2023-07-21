فنانة فرنسية شهيرة تستعين بالطوارئ والإسعاف: الحرارة وصلت 35 درجة

استعانت الفنانة الفرنسية الشهيرة بريجيت بارد البالغة من العمر 88 عاما بالإسعاف أمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في فرنسا أدت إلى معاناتها من صعوبات في التنفس.

وبحسب صحيفة تليجراف البريطانية فإن الفنانة الفرنسية استعانت بخدمات الطوارئ التي هرعت لمنزلها بسبب مشاكل في التنفس في الوقت الذي بلغت فيه الحرارة 35 درجة مئوية.

لم تتحمل ارتفاع درجات الحرارة وعانت من مشاكل في التنفس

وذكر زوجها لصحيفة فرنسية أن زوجته لم تتحمل درجة الحرارة العالية وبدأت تشتكي من معاناة في التنفس وعلى الفور استدعوا الطوارئ لها لافتًا أنهم في البداية لم يصلوا للعنوان وضلوا الطريق.

وأشار زوجها إلى أنه بمجرد وصول مقدمي خدمات الطوارئ من رجال الإسعاف والمطافي أمدوها بالأكسجين وظلوا لفترة يراقبون حالتها الصحية لافتًا إلى أن تنفسها كان أثقل من المعتاد لكنها لم تفقد وعيها مؤكدًا أنها لم تعد تتحمل الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة في فرنسا

وتمر عدد من المدن الفرنسية بموجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الذي سجلت فيه بعض المدن درجات حرارة قياسية لأول مرة في التاريخ.