حالة الطقس اليوم: شديد الحرارة نهارا ونسبة الرطوبة 95% على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث تستمر الموجة الحارة، ليسود طقس مائل للحرارة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كافة الأنحاء، رغم عدم وجود الشمس في هذه التوقت التي هي مصدر الحرارة.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبًا على السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحا

وأضافت هيئة الأرصاد أنه تنتشر الشبورة المائية، صباحا حتى الساعة السادسة تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

رياح وتحذير من أشعة الشمس

ورغم نشاط الرياح على عدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، إلا أن هيئة لأرصاد أصدرت تحذيراتها للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما حذرت أيضًا من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا، لكونها تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

نسب الرطوبة نهارا

وجاءت نسب الرطوبة نهارا على مدن وأقاليم الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 85- 90.

- السواحل الشمالية: العظمى 90- 95.

- جنوب سيناء: العظمى 60- 65.

- شمال الصعيد: العظمى 60 - 70.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 - 40.

درجات الحرارة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.