«الأرصاد»: طقس مصر أفضل من الخليج وأعلى درجة حرارة سجلتها الهيئة 39

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة، مشيرًا إلى أن خرائط توزيعات الطقس تشير لاستمرار موجة ارتفاع الحرارة لمدة 10 أيام.

الجانب الايجابي أننا في مصر أفضل بكثير من الدول المجاورة

واوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أن التوقعات بعيدة المدى ليست قوية الآن لافتًا إلى أن الجانب الإيجابي أننا في مصر أفضل بكثير من الدول المجاورة.

وتابع: «يلو نظرنا لباقي الدول سنتأكد أن أحوال الطقس لدينا أفضل»، مشيرًا إلى أن دول الخليج والشام تتجاوز درجات الحرارة فيها 50 درجة وكذلك بلاد المغرب العربي التي سجلت ارتفاعا لم تسجله من قبل: «احنا أفضل حالًا من ده كله ونعتبر أقل درجات حرارة في ظل هذه الموجة شديدة الحرارة وأقل المتضررين».

أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في القاهرة كانت 39

وأشار إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في القاهرة كانت 39 درجة ولكن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء الرياح شعر المواطنون أنها 41 درجة لافتًا إلى أن درجات الحرارة العظمى في الجزائر وصلت إلى 48 درجة والصغرى 42 درجة، وأكد أن مصر طوال تاريخها لم تسجل درجة حرارة 50 درجة وأعلى درجة تم تسجيلها كانت في الخارجة ووصلت إلى 46 درجة.