موعد صلاة الجمعة اليوم 21 يوليو في جميع محافظات مصر

في نهاية كل أسبوع يحرص الكثير من المسلمين على معرفة موعد صلاة الجمعة، حتى يتمكنوا من الاستعداد للاستماع للخطبة بالمسجد، ثم حضور الصلاة جماعة، وتعد صلاة الجمعة من أكثر الصلوات التي يكون لها فضل عظيم على المصلين، ما يجعلهم يهتمون في جميع المحافظات في مصر بمعرفة موعدها.

ويختلف موعد صلاة الجمعة في جميع محافظات مصر بحسب فرق التوقيت، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات المصرية اليوم الموافق 21 يوليو، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:7 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 01:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:56 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:03ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:02 ظهرًا.

موعد آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:02 ظهرًا.

آذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:01ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:17 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:49 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 1:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.56 ظهرًا.