مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.. أذان الفجر 4:25 صباحا في الإسكندرية

كشفت هيئة المساحة المصرية، تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، التي تختلف وتتباين من محافظة إلى أخرى.

وفي إطار الخدمات اليومية المقدمة إلى القارئ، نستعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:04 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:38 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:16 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 1:0 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:56 مساءً.

أذان العشاء: 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:16 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:57 مساءً.

أذان العشاء: 9:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:28 مساءً.

أذان المغرب: 7:47 مساءً.

أذان العشاء: 9:13 مساءً.