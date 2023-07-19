رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.. أذان الفجر 4:25 صباحا في الإسكندرية

كتب:

انتصار الغيطانى
02:58 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء.. أذان الفجر 4:25 صباحا بالإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء.. أذان الفجر 4:25 صباحا بالإسكندرية

كشفت هيئة المساحة المصرية، تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، التي تختلف وتتباين من محافظة إلى أخرى.

وفي إطار الخدمات اليومية المقدمة إلى القارئ، نستعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواقيت الصلاة اليوم، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:56 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:04 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:38 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:16 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 1:0 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:56 مساءً.

أذان العشاء: 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:16 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:57 مساءً.

أذان العشاء: 9:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:28 مساءً.

أذان المغرب: 7:47 مساءً.

أذان العشاء: 9:13 مساءً.

اقرأ المزيد:

إمساكية شهر رمضان 2023 في كفر الشيخ.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان 2023

شئون القدس: الاحتلال يسعى للتدخل في خطبة الجمعة وتحديد مواعيد الصلاة بالأقصى

هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواعيد الصلاة؟.. داعية يوضح
بقلم انتصار الغيطانى