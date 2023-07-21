مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. أذان الفجر 4:34 صباحا بسوهاج

أصدرت هيئة المساحة المصرية، كافة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو ثالث أيام العام الهجري الجديد 1445، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، التي شهدت اختلافا وتباينا من محافظة إلى أخرى بفارق دقيقة واحدة.

مواقيت الصلاة اليوم

وفي إطار الخدمات اليومية المقدمة لمتابعين «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 يوليو في عدد من محافظات الجمهورية، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:235 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:46 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:03 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:37 مساءً.

أذان العشاء: 8:59 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 1:00 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:55 مساءً.

أذان العشاء: 9:25 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

أذان الظهر: 01:00 مساءً.

أذان العصر: 4:39 مساءً.

أذان المغرب: 7:56 مساءً.

أذان العشاء: 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:27 مساءً.

أذان المغرب: 7:45مساءً.

أذان العشاء: 9:10 مساءً.