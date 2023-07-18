مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.. أذان الفجر 4:23 صباحا بالقاهرة

كشفت هيئة المساحة المصرية، عن تفاصيل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في كل مدن ومحافظات الجمهورية، التي تختلف من محافظة لأخرى.

وفي إطار الخدمات اليومية لبوابة «الوطن» للقارئ، نقدم في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء.

مواقيت الصلاة اليوم

جاءت مواعيد الصلاة اليوم، في بعض محافظات الجمهورية كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:00 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:38 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:04 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:04 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:38 صباحًا.

أذان الظهر: 12:55 مساءً.

أذان العصر: 4:16 مساءً.

أذان المغرب: 7:38 مساءً.

أذان العشاء: 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا.

أذان الظهر: 1:0 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:57 مساءً.

أذان العشاء: 9:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:15 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:38 مساءً.

أذان المغرب: 7:58 مساءً.

أذان العشاء: 9:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:34 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:28 مساءً.

أذان المغرب: 7:47 مساءً.

أذان العشاء: 9:13 مساءً.