أوروبا تسجل درجات حرارة قياسية.. والأمم المتحدة تحذر: الأسوأ لم يأت بعد

شهد جنوب أوروبا اليوم، أكبر ارتفاع لدرجات الحرارة، بلغت ذروتها اليوم، ووصلت درجات الحرارة في منطقة جنوبي إيطاليا إلى 46 درجة مئوية، وتشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان، اليوم، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.

ومن المقرر أن تتعرض دول أخرى في أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا وبولندا، لدرجات حرارة مرتفعة، خلال الأيام المقبلة، وفقا لشبكتي «سكاي نيوز والعربية».

الأمم المتحدة: درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع

وعلقت الأمم المتحدة، على ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا اليوم، إذ قال جون نيرن، المستشار البارز لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن شدة موجات الحر ستستمر في الازدياد، وفقا لوكالة فرانس برس.

ونوه المستشار في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلى أنه على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة.

وأطلقت السلطات الإيطالية تحذيرات حمراء اللون في 16 منطقة، بينها جزيرتا صقلية وسردينيا، مع توقع الأرصاد الجوية بوصول الحرارة فيها إلى 45 درجة مئوية.

توقعات بارتفاع الحرارة في إسبانيا لأكثر من 40 درجة

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في مقاطعة طارنت في الجنوب الإيطالي إلى 46 درجة مئوية، محطمة بذلك الرقم القياسي في القارة الأوروبية الذي سجل عام 2021 في جزيرة صقلية.

فيما حذر خبير المناخ، كارلو بونتمبو، من أن مناطق أخرى في أوروبا قد تتعرض إلى مستويات مماثلة من الحرارة القياسية، وسترتفع الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية.

يشار إلى أن بلدة نائية في شمال غربي الصين سجلت درجة حرارة قياسية، أمس، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على تسجيل البلاد أقل درجة حرارة في تاريخها، ووصلت الحرارة في بلدة سانبو في مقاطعة سنجان بشمال غربي الصين إلى 52 درجة مئوية.