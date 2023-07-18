موجة حارة تضرب أوروبا.. وروما تسجل درجات حرارة قياسية

يبدو أن عام 2023 سيكون شاهدا على تسجيل درجات حرارة قياسية في دول منطقة الشرق الأوسط وأوروبا خاصة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهذا ما أثبتته العاصمة الإيطالية روما التي سجلت درجات حرارة اليوم وصلت إلى 41.7 درجة مئوية بحسب الأرصاد الجوية في الضواحي الشرقية لروما.

إعصار قاسٍ تمر به إيطاليا

وكشفت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن أن الدول الواقعة جنوب أوروبا ستواجه درجات حرارة شديدة في الأيام المقبلة بسبب الإعصار الذي تم إطلاق اسم «شارون» عليه، مشيرة إلى أن درجة حرارة الهواء قد ترتفع في سردينيا الإيطالية إلى مستوى قياسي يبلغ 50 درجة مئوية.

أقصى درجات حرارة في أوروبا

وكانت أقصى درجة حرارة مسجلة في أوروبا في عام 2021 بصقلية ولكن بسبب موجة الحر الآتية من شمال أفريقيا فالوقت الحالي يسجل تغيرا كبيرا في درجات الحرارة بأوروبا وتم ملاحظة طقس شديدة الحرارة في أثينا وروما ومدريد وبعض المدن جنوب فرنسا.

انتشار القبة الحرارية

وسجلت ألمانيا الاتحادية أعلى درجات حرارة هذا العام حيث وصلت إلى 39 درجة مئوية ولكن هذا يظل أقل من درجة الحرارة الأعلى التي سجلتها البلاد في عام 2019 وكانت 41 درجة مئوية.