أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة.. الكوسة تبدأ من 3 جنيهات

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تناول الخضروات والأطعمة الطازجة فضلا عن شرب المياه بكميات كبيرة خلال الموجة الحارة التي يشهدها العالم وتتأثر بها البلاد، وعليه يتساءل البعض عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة لشرائها خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم الجمعة، وفق موقع سوق العبور لتوزيع الخضروات بأسعار الجملة وأحد أكبر أسواق الجملة، وهي كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

وعن أسعار الخضروات اليوم الجمعة الموافق 21-7-2023 في سوق العبور بالقاهرة فهي:

كيلو طماطم من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو بطاطس من 7 إلى 9.5 جنيه.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كوسة من 3 إلى 7 جنيهات.

جزر دون عروش من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو بصل من 10-15 جنيها.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو خس كابوتشيمن 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

بامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 3 إلى 7 جنيهات.

كيلو فلفل ألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.