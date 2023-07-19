أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء 19-7-2023

تعتبر الخضروات والفاكهة، من السلع الغذائية التي يفضل الكثيرون شرائها يوميا، وطازجة، خاصة في ظل الفورة الكبيرة في جميع أنواع الخضروات بالأسواق المصري، نظرا لزيادة الشتل الصيفية من جميع الأصناف.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات، وفق موقع سوق العبور لتوزيع الخضروات بأسعار الجملة وأحد أكبر أسواق الجملة، وهي كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

وعن أسعار الخضروات اليوم الأربعاء الموافق 19-7-2023 في سوق العبور بالقاهرة فهي:

كيلو طماطم من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو بطاطس من 7 إلى 9.5 جنيه.

كيلو بصل من 10-15 جنيها.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

بامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

بنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفـل حامي صـوب من 3 إلى 7 جنيهات.

كيلو فلفل ألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كوسة من 3 إلى 7 جنيهات.

جزر دون عروش من 5 إلى 9 جنيهات.