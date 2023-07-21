انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في البساتين

قررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بمنطقة البساتين للوقوف على أسباب الحريق، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته، كما طلبت النيابة العامة استدعاء قاطني الشقة لسماع أقوالهم حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة البساتين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الرابع بعقار مكون من 5 طوابق.

فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد النيران الي العقارات المجاورة

وعلي الفور تم فرض كردونا أمنيا حول العقار لعدم امتداد النيران الي العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها الي باقي شقق العقار وإجراء عمليات التبريد، وبالفحص تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.